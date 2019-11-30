Гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Чикаго» в матче НХЛ

ТАСС, 30 ноября. "Колорадо" обыграл "Чикаго" со счетом 5:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий гостей Валерий Ничушкин отметился голом.

Ничушкин отметился вторым голом в текущем сезоне, сейчас на его счету 5 (2 шайбы + 3 передачи) очков. Первую шайбу он забросил 23 ноября в игре с "Торонто", прервав безголевую серию в НХЛ, которая длилась 91 матч. Всего у него в активе 79 (25+54) очков в заокеанской карьере.

Россиянин был выбран "Далласом" на драфте НХЛ 2013 года под общим 10-м номером, он выступал за клуб с 2013 по 2016 год, после чего два сезона провел в московском ЦСКА . Ничушкин вернулся в "Даллас" в 2018 году, а перед началом текущего сезона подписал контракт с "Колорадо".