Жена лишила российского хоккеиста работы

В эфире радиостанции президент «Авангарда» Максим Сушинский поведал, что красавица-канадка влияла на хоккеиста и увлекала его в мир тусовок, ресторанов и инстаграма. Поэтому 23-летний Щербак не смог сосредоточиться на спорте. Сначала клуб понизил ему зарплату, а затем расторг контракт.

«Его жена очень интересная и эффектная женщина. Я думаю, что да, влияла. Потому что жизнь в Москве очень тяжелая, много соблазнов, много ресторанов и баров, которые можно посетить, плюс есть на что сходить» — сказал Сушинский.

В прошлом сезоне Щербак выступал в Северной Америке. Там он познакомился с моделью из Канады по имени Лорен. Они поженились и переехали в Россию. Щербак стал выступать за омский «Авангард», но жил при этом в столичном комплексе «Москва-Сити». Аренда жилья там стоит от полумиллиона рублей. Сама Лорен увлекается светскими тусовками, публикует в соцсетях фотографии из модных клубов и ресторанов.