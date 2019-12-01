Российский хоккеист защитил жену и попал в больницу 

Хоккеист хабаровского «Амура» попал в реанимацию, защищая жену от рецидивиста. Об этом сообщает официальный сайт команды.
Нападение на капитана «Амура» Максима Кондратьева было совершено накануне, 30 ноября. Инцидент произошёл у парковки одного из городских кафе.
«Защищая свою супругу, Кондратьев получил тяжёлый удар в область головы. Нападавший задержан органами полиции. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности», — сообщает клуб.
Сейчас Максим лежит в краевой больнице. Он получил черепно-мозговую травму. Игрок находится в сознании, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Супруга игрока в инциденте не пострадала.
Хоккейный клуб «Амур» оказывает игроку всю необходимую поддержку.
Нападение произошло 30 ноября вечером, сразу после победы «Амура» над московским «Спартаком» со счетом 5:0.