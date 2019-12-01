Российский хоккеист защитил жену и попал в больницу

Нападение на капитана «Амура» Максима Кондратьева было совершено накануне, 30 ноября. Инцидент произошёл у парковки одного из городских кафе.

«Защищая свою супругу, Кондратьев получил тяжёлый удар в область головы. Нападавший задержан органами полиции. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности», — сообщает клуб.

Сейчас Максим лежит в краевой больнице. Он получил черепно-мозговую травму. Игрок находится в сознании, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Супруга игрока в инциденте не пострадала.

Хоккейный клуб «Амур» оказывает игроку всю необходимую поддержку.