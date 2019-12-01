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Российский хоккеист защитил жену и попал в больницу 

Рамблер + ещё 16 3 часа назад
Российский хоккеист защитил жену и попал в больницу
Фото: hcamur.ru
Хоккеист хабаровского «Амура» попал в реанимацию, защищая жену от рецидивиста. Об этом сообщает официальный сайт команды.
Нападение на капитана «Амура» Максима Кондратьева было совершено накануне, 30 ноября. Инцидент произошёл у парковки одного из городских кафе.
«Защищая свою супругу, Кондратьев получил тяжёлый удар в область головы. Нападавший задержан органами полиции. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности», — сообщает клуб.
Сейчас Максим лежит в краевой больнице. Он получил черепно-мозговую травму. Игрок находится в сознании, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Супруга игрока в инциденте не пострадала.
Хоккейный клуб «Амур» оказывает игроку всю необходимую поддержку.
Нападение произошло 30 ноября вечером, сразу после победы «Амура» над московским «Спартаком» со счетом 5:0.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Хоккей , Прочее , Максим Кондратьев , ХК Амур , Спартак
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