Капитан «Амура» попал в больницу, защищая жену 

Вчера, 30 ноября, капитан клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" Максим Кондратьев пострадал во время уличной стычки. Об этом сообщает официальный сайт хабаровской команды.
Как утверждает источник, инцидент произошел у парковки одного из городских кафе. Защищая жену, хоккеист получил тяжелый удар по голове.
На данный момент капитан "Амура" находится в одной из местных больниц. В настоящее время он находится в сознании. Врачи оценивают состояние спортсменка как средней степени тяжести.
Отмечается, что супруга игрока в инциденте не пострадала. "Амур" оказывает Кондратьеву всю необходимую поддержку.
Человек, напавший на Кондратьева, уже задержан полицией. Известно, что его уже привлекали к уголовной ответственности.
Ранее сообщалось, что петербургский СКА выиграл восьмой матч подряд в КХЛ.