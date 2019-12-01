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Капитан «Амура» попал в больницу, защищая жену 

Газета.Ru 2 часа назад
Капитан «Амура» попал в больницу, защищая жену
Фото: ТАСС
Вчера, 30 ноября, капитан клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" Максим Кондратьев пострадал во время уличной стычки. Об этом сообщает официальный сайт хабаровской команды.
Как утверждает источник, инцидент произошел у парковки одного из городских кафе. Защищая жену, хоккеист получил тяжелый удар по голове.
На данный момент капитан "Амура" находится в одной из местных больниц. В настоящее время он находится в сознании. Врачи оценивают состояние спортсменка как средней степени тяжести.
Отмечается, что супруга игрока в инциденте не пострадала. "Амур" оказывает Кондратьеву всю необходимую поддержку.
Человек, напавший на Кондратьева, уже задержан полицией. Известно, что его уже привлекали к уголовной ответственности.
Ранее сообщалось, что петербургский СКА выиграл восьмой матч подряд в КХЛ.
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Теги:
Хоккей , Максим Кондратьев , ХК Амур , СКА
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