Финнов «шокировала» подготовка юных хоккеистов в России

Финский хоккейный тренер и эксперт Исмо Лехконен посетил турнир в Санкт-Петербурге среди команд 2007 года рождения и оказался в восторге от условий, в которых тренируются юные российские хоккеисты, и от уровня их подготовки, пишет Yle.

Юниоры из города Турку вместе с Лехконеном посетили Петербурге в октябре 2019 года. Это одна из лучших юношеских команд города Турку, однако и сами хоккеисты, и их родители оказались шокированы высочайшим уровнем юниоров ведущих команд КХЛ и условиями их подготовки, сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на статью Yle.

«Эти ребята живут на базе и целенаправленно тренируются на ней уже третий год», — рассказал Лехконен.

По его словам, из разговоров с российскими коллегами он узнал, что за последние четыре года произошли грандиозные изменения. Поддержка юниоров — политическое решение, и КХЛ предоставляет детям условия для тренировок и проведения матчей и обеспечивает высочайший уровень подготовки.

«У юниоров были условия того же уровня, что и у лучших финских команд-участниц чемпионатов Финляндии. Русские ребята за неделю достигают на тренировках таких успехов, которых финские юниоры добиваются за месяц», — заявил финский эксперт и тренер.

По его словам, точно так же все устроено в Северной Америке.