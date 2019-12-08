Малкин дал совет Ковальчуку

Малкин пожелал соотечественнику терпения. Он отметил, что Ковальчук мог не влиться в команду, так как в прошлом сезоне у него тоже были проблемы.

Пожелаю Ковальчуку терпения. Мы все его поддерживаем. Главное — он со своей семьей. Его окружают прекрасные люди.

"Конечно, тут единственное — сменить клуб. Перезагрузиться, что ли. Я не знаю насчет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), поедет ли туда Ковальчук. Надо все возможности в НХЛ использовать. Если будут какие-то предложения, то лучше остаться в НХЛ", — цитирует Малкина "Матч ТВ".

Ковальчук был выведен из состава "Лос-Анджелеса". По информации СМИ, "короли" хотят расторгнуть соглашение с хоккеистом сборной России

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Ковальчук принял участие в 17 матчах, в которых набрал девять (6+3) очков.

Ранее сообщалось, что "Лос-Анджелес" выплатит Ковальчуку $2,65 млн в качестве бонуса.