Стала известна судьба чемпионата мира по хоккею в России

В Международной федерации хоккея (IIHF) заявили, что чемпионаты мира по хоккею, которые должны пройти в России, не будут переносить. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2021 году в России должно состояться женское первенство мира, в 2023-м — чемпионат мира и молодежный чемпионат мира среди мужчин. В IIHF отметили, что лишить страну проведения этих турниров технически невозможно.