Овечкин чуть не потерял кошелек после посещения фокусника 

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин посетил известного в США фокусника Джастина Флома.
Для этого российский хоккеист приехал в Лас-Вегас, где иллюзионист показал ему несколько трюков. Так, при помощи клюшки Флом перевернул колоду и открыл карту, ранее вытащенную Овечкиным. 34-летний отечественный спортсмен сразу уточнил, не играет ли фокусник в казино. Тот ответил, что да и предложил сыграть партию.
"Да, я сделаю это за небольшую плату: вот эти часики", — пошутил иллюзионист, показывая на руку россиянина. Форвард столичной команды согласился с такими условиями.
Покидая Флома, Овечкин перепроверил, на месте его кошелек.
"С этими волшебниками ни в чем нельзя быть уверенным", — пошутила пресс-служба НХЛ.
Ранее Овечкин высказался о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России.