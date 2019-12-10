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Овечкин чуть не потерял кошелек после посещения фокусника 

Газета.Ru + ещё 2 4 часа назад
Овечкин чуть не потерял кошелек после посещения фокусника
Фото: Reuters
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин посетил известного в США фокусника Джастина Флома.
Для этого российский хоккеист приехал в Лас-Вегас, где иллюзионист показал ему несколько трюков. Так, при помощи клюшки Флом перевернул колоду и открыл карту, ранее вытащенную Овечкиным. 34-летний отечественный спортсмен сразу уточнил, не играет ли фокусник в казино. Тот ответил, что да и предложил сыграть партию.
"Да, я сделаю это за небольшую плату: вот эти часики", — пошутил иллюзионист, показывая на руку россиянина. Форвард столичной команды согласился с такими условиями.
Покидая Флома, Овечкин перепроверил, на месте его кошелек.
"С этими волшебниками ни в чем нельзя быть уверенным", — пошутила пресс-служба НХЛ.
Ранее Овечкин высказался о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России.
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Теги:
Хоккей , Александр Овечкин , Всемирное антидопинговое агентство
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