Овечкин чуть не потерял кошелек после посещения фокусника

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин посетил известного в США фокусника Джастина Флома.

Для этого российский хоккеист приехал в Лас-Вегас, где иллюзионист показал ему несколько трюков. Так, при помощи клюшки Флом перевернул колоду и открыл карту, ранее вытащенную Овечкиным. 34-летний отечественный спортсмен сразу уточнил, не играет ли фокусник в казино. Тот ответил, что да и предложил сыграть партию.

"Да, я сделаю это за небольшую плату: вот эти часики", — пошутил иллюзионист, показывая на руку россиянина. Форвард столичной команды согласился с такими условиями.

Покидая Флома, Овечкин перепроверил, на месте его кошелек.