Малкин догнал Ковалёва по очкам за карьеру в НХЛ

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Падерборн 07
Малкин продлил результативную серию до 3 матчей. У него 27 баллов в 20 играх
Sports.ru
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ещё 7
5 часов назад
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Sports.ru
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Россиянин набрал очки (2+3) в третьей игре подряд.
Всего в 20 матчах сезона на счету Малкина 27 (8+19) баллов.
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