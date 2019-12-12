Обошлись без НХЛ: убойный состав сборной России

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
"Решение ВАДА — победа гордой нации Путина"
"Решение ВАДА — победа гордой нации Путина"
Летние виды спорта
«Мой второй дом»: Овечкин признался в любви к США
«Мой второй дом»: Овечкин признался в любви к США
Хоккей
Финт Жоау Фелиша в матче с «Локо» — момент дня
Финт Жоау Фелиша в матче с «Локо» — момент дня
Футбол
Моуринью высказался о поражении "Баварии"
Моуринью высказался о поражении "Баварии"
Футбол
5 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
1 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
6 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Арсенал
Арсенал
4 0
Локомотив М Локомотив М
Зенит
Зенит
3 0
Динамо М Динамо М
6 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
0 0
Атлетико М Атлетико М
6 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Герта Герта
7 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
3 0
Оренбург Оренбург
Краснодар
Краснодар
1 1
ЦСКА ЦСКА
Ахмат
Ахмат
0 1
Уфа Уфа
7 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Эвертон
Эвертон
3 1
Челси Челси
Уотфорд
Уотфорд
0 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Борнмут
Борнмут
0 3
Ливерпуль Ливерпуль
7 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
2 0
Эспаньол Эспаньол
Гранада
Гранада
3 0
Алавес Алавес
Леванте
Леванте
2 4
Валенсия Валенсия
7 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
1 0
Вольфсбург Вольфсбург
Аугсбург
Аугсбург
2 1
Майнц Майнц
Боруссия М
Боруссия М
2 1
Бавария Бавария
8 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
2 3
Урал Урал
Сочи
Сочи
1 1
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
1 4
Ростов Ростов
8 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
1 2
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
1 4
Лестер Сити Лестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 1
Саутгемптон Саутгемптон
8 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 1
Хетафе Хетафе
Бетис
Бетис
3 2
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
0 0
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
8 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Унион
Унион
2 0
Кёльн Кёльн
Вердер
Вердер
0 1
Падерборн 07 Падерборн 07
9 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 3
Арсенал Арсенал
13 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Алавес
Алавес
23:00
Леганес Леганес
13 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Аугсбург Аугсбург
14 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
15:30
Уотфорд Уотфорд
Лестер Сити
Лестер Сити
18:00
Норвич Сити Норвич Сити
Челси
Челси
18:00
Борнмут Борнмут
14 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
15:00
Леванте Леванте
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
18:00
Барселона Барселона
Атлетик Б
Атлетик Б
20:30
Эйбар Эйбар
14 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Герта
Герта
17:30
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
17:30
Байер Байер
Бавария
Бавария
17:30
Вердер Вердер
15 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
17:00
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Арсенал
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
15 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
14:00
Вальядолид Вальядолид
Сельта
Сельта
16:00
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
18:00
Бетис Бетис
15 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Боруссия М Боруссия М
Шальке-04
Шальке-04
20:00
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
16 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
22:45
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
17 декабря

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Вердер
Вердер
20:30
Майнц Майнц
Аугсбург
Аугсбург
22:30
Фортуна Фортуна
Унион
Унион
22:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
18 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Барселона
Барселона
22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
18 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Байер
Байер
20:30
Герта Герта
Боруссия М
Боруссия М
22:30
Падерборн 07 Падерборн 07
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
22:30
Кёльн Кёльн

Обошлись без НХЛ: убойный состав сборной на Евротур 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Обошлись без НХЛ: убойный состав сборной России
Фото: Газета.Ru
12 декабря стартует Кубок Первого канала — очередной этап Евротура. В составе сборной России, занявшей третье место на Кубке Карьяла, выступят в том числе Кирилл Капризов, Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов. «Газета.Ru» анонсирует предстоящий турнир.
Кубок Первого канала — второй по счету этап Еврохоккейтура. Традиционно в турнире за победу поборются сборные России, Швеции, Чехии и Финляндии. Уже прошедший финский этап — Кубок Карьяла — завершился победой команды Чехии, второе место заняли финны, третье — россияне, а замкнули квартет шведы. Для главного тренера «Красной машины» Алексея Кудашова тот турнир стал по сути первым в качестве наставника российской сборной, обернувшись не самым удовлетворительным результатом: Россия сумела одержать лишь одну победу, в овертайме одолев шведов.
Но Евротур, справедливости ради, больше тренировочное соревнование перед чемпионатом мира, на котором тренеры могут опробовать новые кадры из глубоко резерва.
Так, на Кубке Карьяла у России было много молодых и малоизвестных хоккеистов. Но в заявку на домашний этап Кудашов внес некоторые изменения, вызвав нескольких возрастных и известных игроков, которые потенциально смогут усилить команду на мировом первенстве. Речь идет о защитнике «Авангарда» Вячеславе Войнове, а также рядом хоккеистов московского ЦСКА, в числе которых и нападающий Кирилл Капризов, и вратарь Илья Сорокин. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) регулярный чемпионат в самом разгаре, поэтому игроки из-за океана в сборную не привлекаются. Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:
Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»);
Защитники: Никита Нестеров (ЦСКА), Вячеслав Войнов («Авангард»), Артем Зуб, Игорь Ожиганов (оба — СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Никита Лямкин (все — «Ак Барс»), Андрей Миронов («Динамо» Мск), Виктор Антипин («Металлург» Мг), Артем СергеевСалават Юлаев»);
Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Антон Слепышев, Сергей Андронов, Павел Карнаухов (все — ЦСКА), Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, Евгений Кетов, Александр Барабанов (все — СКА), Вадим Шипачев («Динамо» Москва), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Кирилл Семенов («Авангард»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Никита Сошников («Салават Юлаев»).
Как отметил сам Кудашов, он рассчитывал, что команду удастся усилить и некоторыми другими хоккеистами, однако из-за напряженного графика в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и участившихся микротравм этого сделать не получилось.
Особенным турнир станет для Войнова, пополнившего состав «Авангарда» в этом году. Из-за череды скандалов в НХЛ и не самого удачного периода в петербургском СКА место в сборной 29-летний игрок утратил. По словам хоккеиста, он подходит к турниру в хорошей форме.
«Настроение отличное, давно не был в сборной. По сравнению с предыдущем тренером немного изменилось построение игры, а в основном все также. Одной тренировки вполне достаточно для того, чтобы почувствовать взаимодействие с партнерами. Многие не в первый раз вызываются, знают требования тренера. Проблем возникнуть не должно», — сказал он на пресс-конференции.
Что интересно, капитанскую повязку, несмотря на свой статус, получил не Войнов. Основным капитаном России будет Кетов.
Это, однако, не отменяет того, что в одном звене будут играть Войнов и Шипачев. С ними в тройке будут Капризов и Григоренко, а основным вратарем выбран Сорокин — вполне себе боевой состав, с которым можно рассчитывать на победу в каждом из поединков, учитывая то, что соперники своих лучших хоккеистов решили поберечь и в Россию не привезли.
Начнет наша сборная турнир встречей со шведами, для которых Кубок Карьяла тоже выдался не самым лучшим. Вторую игру россияне проведут против чехов, а закроют турнир встречей с финнами. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил мнение, что КПК станет особенным соревнованием, предвосхищающим Новый год.
«Это новогодний хоккейный праздник. На этом форуме и в советское, и в российское время обкатывались наши звезды. Для меня это особый турнир. Во все времена попасть на него было практически невозможно, так как вся страна съезжалась в Москву. Как будто бы сам я участвовал в турнире 50 лет назад, свежи еще воспоминания…» — отметил Третьяк.
Надо понимать, что турнир будет лишь частью подготовки к предстоящим крупным турнирам, но на этот раз, если сравнивать с Кубком Карьяла, у Кудашева появилась возможность вызвать лучших из доступных ему хоккеистов, благодаря чему состав российской сборной серьезно превосходит тот, что был в Финляндии. Итоговая победа ровным счетом будет ощутимо значимой лишь для 70 тысяч болельщиков, которые придут поболеть за Россию. Но и очередная осечка сборной понята, так или иначе, вряд ли будет, поэтому определенная ответственность, несмотря на статус турнира, все же существует. Полное расписание Кубка Первого канала:
12 декабря.
Швеция — Россия. 20.00 (время — московское) Чехия — Финляндия. 20.30 14 декабря.
Финляндия — Швеция. 11.00Россия — Чехия. 15.00 15 декабря.
Чехия — Швеция. 14.00Россия — Финляндия. 16.00
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Овечкин признался, что любит Америку Овечкин признался, что любит Америку Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения "Коламбусу" Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения "Коламбусу" Гол Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Аризону" Гол Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Аризону"
Комментарии 1 
Теги:
Хоккей , Статьи , Никита Сошников , Алексей Кудашов , Александр Барабанов , Сергей Андронов , Тимур Билялов , Илья Сорокин , Андрей Кузьменко , Павел Карнаухов , Антон Бурдасов , Кирилл Капризов , Рушан Рафиков , Дамир Жафяров , Вячеслав Войнов , Игорь Ожиганов , Никита Лямкин , Кирилл Семенов , Евгений Кетов , Михаил Григоренко , Артем Сергеев , Антон Слепышев , Владимир Ткачев , Александр Самонов , Владислав Третьяк , Виктор Антипин , Никита Нестеров , Андрей Миронов , Вадим Шипачев , Артем Зуб , Салават Юлаев , Металлург , Локомотив , ЦСКА , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ , СКА , ХК Авангард , Торпедо , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Решение ВАДА — победа гордой нации Путина»
«Решение ВАДА — победа гордой нации Путина» 418
«Мой второй дом»: Овечкин признался в любви к США
«Мой второй дом»: Овечкин признался в любви к США
Финт Жоау Фелиша в матче с «Локо» — момент дня
Финт Жоау Фелиша в матче с «Локо» — момент дня 2
Моуринью высказался о поражении «Баварии»
Моуринью высказался о поражении «Баварии» 1
«Монреаль» обыграл «Оттаву» в дополнительное время
«Монреаль» обыграл «Оттаву» в дополнительное время
Новости партнеров
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Разбившуюся гимнастку пытались заставить замолчать
00:14
Разбившуюся гимнастку пытались заставить замолчать
Летние виды спорта
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
04:04
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
05:54
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
12:10
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
Премьер-лига Футбол
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение