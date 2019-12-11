Овечкин назвал Америку вторым домом

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своём отношении к Соединённым штатам Америки.
«Я люблю Америку. Здесь мой второй дом. Я живу в Вашингтоне уже почти 15 лет, у меня много друзей, хорошие отношения с местными жителями. Мы внесли весомый вклад в развитие хоккея в городе. Не важно, кто ты — русский, чех, швед или кто-то ещё. Все люди равны, и к каждому должно быть уважение. Мне здесь нравится», — заявил хоккеист в интервью RT.
Ранее Овечкин рассказал, почему ему нравится заниматься благотворительностью.