Российский хоккеист потребовал у экс-жены алиментов

СМИ: Хоккеист Никита Зайцев потребовал у бывшей жены алиментов

Хоккеист клуба «Оттава Сенаторз» Никита Зайцев хочет, чтобы его бывшая жена Маргарита выплачивала ему алименты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как уточняется, женщина обратилась в полицию после того, как экс-супруг забрал у нее детей, однако адвокаты проигнорировали заявление. Маргарита предположила, что они могут подчиняться Зайцеву, поэтому решила не пользоваться их услугами.

Отдел социальной защиты столичного района Южное Бутово посоветовал, чтобы дети остались с отцом. Однако спортсмен даже не был на встрече с инспектором управления.

Напомним, в Сети появились данные о том, что Никита Зайцев забрал двух детей у бывшей жены Маргариты. По данным источника, Зайцев с помощью своего отца и приятелей подкараулил Маргариту, которая выходила с няней и детьми на прогулку, и отняли их. В результате инцидента у няни травмировано ухо. Зайцев уехал в Канаду, где находятся дети, их мать не знает.