23-летнему хоккеисту диагностировали рак

Шведский спортсмен в ближайшее время начнет лечение и не вернется на площадку до конца сезона.
У шведского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» Оскара Линдблома обнаружили саркому Юинга. Это злокачественное образование в костной ткани, которое поражает ребра, таз, ноги, сопровождающееся болью и отеками.
Сообщается, что 23-летний хоккеист начнет лечение сразу, как только получит результаты обследования.
«Ожидается, что до конца сезона игрок не вернется на площадку. Он будет освобожден от тренировок и сможет сосредоточиться на лечении и полном выздоровлении», — сообщает пресс-служба команды.
«Филадельфия» пообещала поддерживать Оскара и помочь ему в обеспечении наилучшего ухода.
Помимо игры в NHL, Линдблом выступал в качестве члена сборной Швеции на чемпионате мира по хоккею U-17, где привел команду к золотой медали в качестве лучшего бомбардира турнира.