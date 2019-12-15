Россия потеряла шансы на победу в Кубке Первого канала

Это стало известно после завершения матча между командами Швеции и Чехии. Встреча, прошедшая в Москве на "ЦСКА Арене", закончилась со счетом 3:1 в пользу скандинавов. Для шведов это вторая победа на турнире. В первой игре они одержали победу над сборной России (4:3).

Российской сборной не удастся обойти Швецию за счет личной встречи. В заключительном матче турнира сборная России играет с командой Финляндии.

Ранее сообщалось, что сборная России по буллитам переиграла Чехию в матче Кубка Первого канала.