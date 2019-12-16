Названы три звезды дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) объявил трех лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.
Стоит отметить, что российских спортсменов в списке нет.
Лучшим признали форварда "Чикаго Блэкхоукс" Патрика Кейна, оформившего хет-трик во встрече с "Миннесотой Уайлд" (5:3).
Второй звездой был назван нападающий "Вегас Голден Найтс" Макс Пасиоретти, разразившийся двумя голами и двумя результативными передами в матче с "Ванкувер Кэнакс" (6:3).
Замкнул тройку лучших форвард "Виннипег Джетс" Марк Шайфли, занесший себе в актив три (1+2) балла в противостоянии с "Филадельфией Флайерз" (7:3).
Ранее хоккеист "Филадельфии" поддержал одноклубника, у которого обнаружили рак.