Названы три звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) объявил трех лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Стоит отметить, что российских спортсменов в списке нет.

Лучшим признали форварда "Чикаго Блэкхоукс" Патрика Кейна , оформившего хет-трик во встрече с "Миннесотой Уайлд" (5:3).

Второй звездой был назван нападающий "Вегас Голден Найтс" Макс Пасиоретти, разразившийся двумя голами и двумя результативными передами в матче с "Ванкувер Кэнакс" (6:3).

Замкнул тройку лучших форвард "Виннипег Джетс" Марк Шайфли , занесший себе в актив три (1+2) балла в противостоянии с "Филадельфией Флайерз" (7:3).

Ранее хоккеист "Филадельфии" поддержал одноклубника, у которого обнаружили рак.