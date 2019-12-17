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СМИ: Клубы НХЛ испытывают интерес к Ковальчуку 

RT на русском + ещё 38 2 часа назад
Клубы НХЛ испытывают интерес к Ковальчуку
Фото: РИА Новости
Ряд клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) хотел бы видеть в своих рядах российского нападающего Илью Ковальчука.
«Я говорил с представителями разных клубов, получив противоречивую информацию. Некоторые считают, что ему больше не найдётся места в НХЛ. Другие думают, что он ещё может принести пользу, если подпишет минимальный контракт: его навыки смогли бы пригодиться в большинстве. Проблема в том, что ему больше 35 лет, потому расторгнуть его контракт без последствий не удастся, если эксперимент не удастся. «Лос-Анджелес» пытался обменять его в течении месяца, но не нашёл покупателей. Интерес стремился к нулю», — пишет обозреватель The Athletic Пьер ЛеБрун.
Ковальчук был отправлен на драфт отказов своим нынешним клубом «Лос-Анджелес Кингз». Ранее игрок был выведен командой из заявки на матчи.
Ранее Яшин выразил мнение, что Ковальчук далёк от завершения карьеры.
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Теги:
Хоккей , Илья Ковальчук
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