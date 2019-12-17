СМИ: Клубы НХЛ испытывают интерес к Ковальчуку

Ряд клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) хотел бы видеть в своих рядах российского нападающего Илью Ковальчука

«Я говорил с представителями разных клубов, получив противоречивую информацию. Некоторые считают, что ему больше не найдётся места в НХЛ. Другие думают, что он ещё может принести пользу, если подпишет минимальный контракт: его навыки смогли бы пригодиться в большинстве. Проблема в том, что ему больше 35 лет, потому расторгнуть его контракт без последствий не удастся, если эксперимент не удастся. «Лос-Анджелес» пытался обменять его в течении месяца, но не нашёл покупателей. Интерес стремился к нулю», — пишет обозреватель The Athletic Пьер ЛеБрун.

Ковальчук был отправлен на драфт отказов своим нынешним клубом «Лос-Анджелес Кингз». Ранее игрок был выведен командой из заявки на матчи.

Ранее Яшин выразил мнение, что Ковальчук далёк от завершения карьеры.