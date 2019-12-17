Тренера отстранили из-за инцидента 12-летней давности

Клуб НХЛ «Чикаго» продлил отстранение тренера из-за инцидента 12-летней давности

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» продлил временное отстранение тренера Марка Кроуфорда от работы с командой.

Как сообщает пресс-служба «Чикаго» по итогам проведённого внутреннего расследования, а также опроса бывших подопечных и коллег 58-летнего специалиста было принято решение продлить его отстранение до 2 января 2020 года после чего он снова вернётся к работе с командой.

Отмечается, что в клубе осуждают его действия в отношении игроков, которые имели место в прошлом, но подчеркнули, что специалист ведёт активную работу над собой, и подобные инциденты не происходили за время его работы в «Чикаго».

Кроуфорд был отстранён в начале декабря после обвинений Шона Эйври заявившего, что 12 лет назад во время работы в «Лос-Анджелес Кингз» Кроуфорд ударил его на скамейке запасных во время одного из матчей.

Ранее стало известно, что у хоккеиста «Филадельфии» было обнаружено онкологическое заболевание.