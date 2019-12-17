Российские хоккеистки обнажились для календаря 

Российские хоккеистки Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) снялись обнаженными для календаря. Фотографии опубликованы в Instagram ЖХЛ.
«Самый красивый, женственный и нежный календарь ЖХЛ 2020», — говорится в описании к фото.
В съемках приняли участие хоккеистки Мария Бегалова («Агидель», Уфа), Алина Орлова («Горный», Санкт-Петербург), Александра Воврушко (СКСО, Екатеринбург), Елизавета Роднова («Агидель»), Милена Третяк («Динамо», Санкт-Петербург), Анастасия Смирнова (СКИФ, Нижний Новгород), Елизавета Кондакова («Торнадо», Мытищи), Алена Старовойтова («Торнадо»), Нина Пирогова («Торнадо»), Анна Прутова («Агидель»).