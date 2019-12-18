Хоккеистки разделись для календаря

Российские хоккеистки снялись обнаженными для новогоднего календаря. Фотографии доступны в Instagram лиги.

В фотосессии участие приняли 12 российских хоккеисток из семи клубов ЖХЛ. Целью проекта было продемонстрировать нежность, чистоту, искренность и изысканность спортсменок. В качестве реквизита было использовано более тысячи цветов и композиций.

Женская хоккейная лига была образована в 2015 году. До создания лиги хоккеистки выступали в чемпионате России.

На данный момент в ЖХЛ играют семь команд из семи городов — Уфы, Ухты, Красноярска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Дмитрова.