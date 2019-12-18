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«У Никиты рога сквозь шлем начали пробиваться». Грязный скандал Зайцевых в шоу у Малахова 

Чемпионат.com 1 час назад
«У Никиты рога сквозь шлем начали пробиваться»
Фото: Чемпионат.com
Скандал с участием защитника «Оттавы» Никиты Зайцева и его бывшей жены Маргариты набирает обороты. Сегодня на канале «Россия» вышла передача «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, главной героиней которой стала Маргарита. «Чемпионат» публикует её рассказ, а также комментарии других участников.
Экс-жена Зайцева объяснилась за "голое" видео
Маргарита Готовцева рассказала свою версию событий, заснятых на видео, которое гуляет по Сети. На нём она сначала выдёргивает из детского стульчика плачущую дочь, а затем проводит время с мужчиной. «На видео дети вернулись от бабушки с дедушкой. Они всегда от них возвращались в стрессовом состоянии. У меня с ними был режим, диета. У меня свои методы воспитания, я не даю слабинки. Этот мужчина — мой молодой человек на тот момент, мы уже полгода как жили с Никитой отдельными жизнями. Мы с Никитой уже почти год не вместе, Никита на тот момент уже жил с другой девушкой, мы начинали бракоразводный процесс. На видео — дом родителей Никиты. Через полгода появляются видео со скрытых камер, где я с молодым человеком своим. Действие происходит не днём, а глубокой ночью. Люди захотели, понаставили камер и слили личную жизнь в интернет. Обозвали изменщицей и наркоманкой, хотя мой молодой человек скручивал самокрутку из табака. Потрясающая фантазия у моих свёкра со свекровью. Опорочили мои честь и достоинство». В эфире также рассказали, что Маргарита сдала анализы на наркотики, но результаты тестов в передаче не сказали. «Супер всё унизительно, непонятная для меня ситуация. Никогда не была замечена, человек выдумывает какие-то истории, а мне приходится бегать и что-то доказывать».
Маргарита рассказала, что родители Зайцева и раньше надолго забирали своих внучек, а также отметила, что отношение к ней в семье Зайцевых сильно поменялось после того, как осенью 2018 года её отец Иван Рубин покончил с собой. «Это не первое скрывание детей от меня. В первый раз, когда я отдала девочек им на выходные, родители Никиты начали прятаться, уходить от ответов, где они находятся. То они за городом, то в санатории. За два дня до дня рождения Веры они меня заблокировали. После этого я не видела своих детей полтора месяца. Я ездила, искала везде, они сменили все замки, коды. Всё-таки я добралась до них сама, мне подсказали, где могут находиться мои дети. Это оказался санаторий, дочки были там одни с няней, а родители Никиты в Канаде. Няня ещё вызвала милицию, не хотела мне отдавать детей.
После гибели отца отношение поменялось кардинально. Произошла такая ситуация, которая показала никитино отношение ко мне, я не смогла на него смотреть как прежде. Мне позвонил следователь из СК, сообщил о гибели папы, никаких подробностей не сообщил. Мне нужно было срочно вылетать в Москву. Я прихожу домой и не знаю, как сказать Никите о смерти папы, потому что он может послать на три буквы в любой момент, потому что я мешаю ему спать. Он может обвинить меня в проигрыше или в своих действиях в хоккее не очень правильных. Естественно, я пошла рыдать одна к себе в комнату, подождала, пока Никита сам проснётся. Я вхожу в его положение, пытаюсь максимально не тревожить, это норма. Я даже о гибели отца боялась сказать.
Конфликты были на почве того, что Никита и родители постоянно пугали меня, что заберут детей. Меня никто не бил, но Никита мог толкнуть меня в сердцах. Один раз очень сильно толкнул, я распорола полностью ногу об железный столб. Я борюсь исключительно за детей. Не задумывалась о конкретной сумме, я имею полное право подать на алименты, это не позор и не клеймо. 33% — стандартная сумма на двоих детей. Теперь Никита требует от меня алименты. Это нормальная ситуация, он считает себя вправе требовать с меня те же 30%. Не потому, что мне так захотелось, а потому что это прописано по закону».
Спортивный агент, друг семьи Зайцевых и давняя знакомая футболиста Александра Кокорина Дарья Шишканова обвинила Маргариту во лжи. «Маргарита нагло врёт, пришла сюда, чтобы очернить Никиту. Так проинструктировал её адвокат, чтобы получить деньги на содержание детей. Никита писал тебе эти грубые СМС только от того, что у него начала голова качаться от рогов, которые ты ему наставляла. Они уже сквозь шлем начали пробиваться! Расскажи, как вы собирались уехать в Лас-Вегас с любовником, когда Никита был на выезде. Дети — это бизнес-проект, чтобы отжать деньги у спортсмена. Она для этого выходила замуж».
Мать Маргариты Марина Готовцева вышла в прямой эфир из США, где проживает на постоянной основе, и рассказала, что Игорь Зайцев в 1990-е годы состоял в бандитской группировке. «Я пробовала написать маме Никиты, спросила, что происходит, почему моя дочь не может быть с детьми. В ответ получила длинный текст с оскорблениями в адрес моей семьи, дочери. То, что я знаю про папу Никиты, в 1990-е годы он состоял в группировке. Для меня это очень странная семья. Я с ним не общалась, спросила у Лены, зачем выложили такие кадры, как не стыдно это делать».
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Комментарии 23 
Теги:
Хоккей , Игорь Зайцев , Андрей Малахов , Дарья Шишканова , Никита Зайцев , Иван Рубин , Александр Кокорин
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