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Новичок СКА Антипин: не хочется ударить в грязь лицом 

Газета.Ru 4 часа назад
Новичок СКА Антипин: не хочется ударить в грязь лицом
Фото: РИА Новости
Российский хоккеист Виктор Антипин рассказал об ожиданиях игры за петербургский СКА. Об этом сообщает "Матч ТВ".
По его словам, команда с берегов Невы является хорошим раздражителем для большинства болельщиков, так как обладает качественными и статусными хоккеистами.
"При переходе в сильный клуб не хочется ударить в грязь лицом, поэтому буду стараться демонтировать свои лучшие стороны и радовать зрителей.
Для меня раньше СКА являлся сильным конкурентом, против которого хотелось просто хорошо сыграть", — сказал Антипин.
Ранее сообщалось, что экс-наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Барри Тротц рассказал о том, как Александр Овечкин стал лидером команды.
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Хоккей , Александр Овечкин , Виктор Антипин , СКА
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