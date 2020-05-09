Новичок СКА Антипин: не хочется ударить в грязь лицом 

По его словам, команда с берегов Невы является хорошим раздражителем для большинства болельщиков, так как обладает качественными и статусными хоккеистами.

"При переходе в сильный клуб не хочется ударить в грязь лицом, поэтому буду стараться демонтировать свои лучшие стороны и радовать зрителей.

Для меня раньше СКА являлся сильным конкурентом, против которого хотелось просто хорошо сыграть", — сказал Антипин.