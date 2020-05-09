Новичок СКА Антипин: не хочется ударить в грязь лицом 

Российский хоккеист Виктор Антипин рассказал об ожиданиях игры за петербургский СКА. Об этом сообщает "Матч ТВ".
По его словам, команда с берегов Невы является хорошим раздражителем для большинства болельщиков, так как обладает качественными и статусными хоккеистами.
"При переходе в сильный клуб не хочется ударить в грязь лицом, поэтому буду стараться демонтировать свои лучшие стороны и радовать зрителей.
Для меня раньше СКА являлся сильным конкурентом, против которого хотелось просто хорошо сыграть", — сказал Антипин.
Ранее сообщалось, что экс-наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Барри Тротц рассказал о том, как Александр Овечкин стал лидером команды.