Хоккеист Морозов сбил насмерть велосипедиста 

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По словам агента, велосипедист грубо нарушил правила, и Егор Морозов просто не увидел его в темноте.

«Насколько я знаю, велосипедист там ехал по проезжей части, по середине движения, а трасса была неосвещенной. Никакого не было тормозного пути, потому что он ехал не быстро. И ничего не видно было. Грубое нарушение велосипедистом правил дорожного движения, насколько я понимаю. У него и знаков не было никаких, отражателей, никак его было не увидеть», — заявил Масленников.

Он подчеркнул, что «все расстроены» из-за смерти человека, ведется следствие.

«Но Егор ни при чем, у него не было вариантов, он не видел велосипедиста», — добавил агент хоккеиста.

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