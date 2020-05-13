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Хоккеист Морозов сбил насмерть велосипедиста 

Алиса Селезнёва 13 часов назад
Хоккеист Морозов сбил насмерть велосипедиста
Фото: РИА Новости
Нападающий череповецкой «Северстали» Егор Морозов стал участником ДТП в Тольятти, в результате которого погиб велосипедист. Об этом РИА Новости рассказал агент спортсмена Игорь Масленников.
По словам агента, велосипедист грубо нарушил правила, и Егор Морозов просто не увидел его в темноте.
«Насколько я знаю, велосипедист там ехал по проезжей части, по середине движения, а трасса была неосвещенной. Никакого не было тормозного пути, потому что он ехал не быстро. И ничего не видно было. Грубое нарушение велосипедистом правил дорожного движения, насколько я понимаю. У него и знаков не было никаких, отражателей, никак его было не увидеть», — заявил Масленников.
Он подчеркнул, что «все расстроены» из-за смерти человека, ведется следствие.
«Но Егор ни при чем, у него не было вариантов, он не видел велосипедиста», — добавил агент хоккеиста.
«Рамблер» писал, что ранее сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, рассказал, что в ДТП с его участием погибла пенсионерка и это происшествие остается «его крестом»
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Комментарии 3
Хоккей , Егор Морозов , Игорь Масленников , ХК Северсталь , РИА Новости
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