Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
9 мая

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Борнмут
Борнмут
×
Саутгемптон Саутгемптон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
×
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Уотфорд
Уотфорд
×
Манчестер Сити Манчестер Сити
10 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
×
Севилья Севилья
Барселона
Барселона
×
Эспаньол Эспаньол
Сельта
Сельта
×
Атлетико М Атлетико М
11 мая

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Рубин
Рубин
×
Ростов Ростов
Уфа
Уфа
×
Динамо М Динамо М
Крылья Советов
Крылья Советов
×
Краснодар Краснодар
13 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Севилья
Севилья
×
Мальорка Мальорка
Леванте
Леванте
×
Атлетик Б Атлетик Б
Леганес
Леганес
×
Валенсия Валенсия
16 мая

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
16:30
Вольфсбург Вольфсбург
Боруссия Д
Боруссия Д
16:30
Шальке-04 Шальке-04
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Фрайбург Фрайбург
17 мая

Российская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
×
Сочи Сочи
Уфа
Уфа
×
Арсенал Арсенал
Урал
Урал
×
Локомотив М Локомотив М
17 мая

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
×
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал
Арсенал
×
Уотфорд Уотфорд
Челси
Челси
×
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
17 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Бетис
Бетис
×
Алавес Алавес
Сельта
Сельта
×
Леванте Леванте
Эйбар
Эйбар
×
Вальядолид Вальядолид
17 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Майнц Майнц
Унион
Унион
19:00
Бавария Бавария
18 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
21:30
Байер Байер
22 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
21:30
Унион Унион

«Зажег с девушкой, а она тебя за изнасилование» 

Вероника Полынина и ещё 6 53 минуты назад
«Зажег с девушкой, а она тебя за изнасилование»
Фото: РИА Новости
Российский хоккеист Никита Задоров, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш», рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу» о проблемах, с которыми сталкиваются спортсмены в Америке.
«У спортсменов здесь бывает много проблем. Зажег с какой-то девушкой, а она подаёт на тебя в полицию за изнасилование», — привел пример Задоров.
Он также сообщил, что спортсмены должны следить за тем, что говорят, чтобы не влезть в неприятности.
Защитник вспомнил историю с игроком «Вашингтона» Брэнданом Лейпсиком, которого выгнали из команды после обнародования переписки, в которой он обсуждал жен других игроков.
«Нужно следить за тем, что ты говоришь, ведь ты можешь обидеть чьи-то чувства. Я это тоже поддерживаю. Каждый человек по-другому себя чувствует, и ты должен фильтровать базар. Просто нужно знать, в каком обществе ты живешь. В Америке — это непозволительно», — сказал Задоров.
При этом он выразил мнение, что Лейпсик не был ценным игроком, поэтому клуб от него так просто отказался.
Видео дня. Велогонщики Петербурга изолировались на велотреке
Комментарии 12
Хоккей , Никита Задоров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У нее давно проблемы с головой»
«У нее давно проблемы с головой»
«Рот устала растягивать?»: жену Тарасова оскорбили
«Рот устала растягивать?»: жену Тарасова оскорбили
Суд отложил рассмотрение жалоб Мамаева и Кокорина
Суд отложил рассмотрение жалоб Мамаева и Кокорина
Хабиб приписал себе годы доминирования в UFC
Хабиб приписал себе годы доминирования в UFC
UFC запустил платформу FIGHT PASS в России
UFC запустил платформу FIGHT PASS в России
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
«Барселона» покупает россиянина
00:05
«Барселона» покупает россиянина
Футбол
В деле Кокорина и Мамаева новый поворот
00:39
В деле Кокорина и Мамаева новый поворот
Футбол Прочее
Клишиной предложили работу эскортницы
01:23
Клишиной предложили работу эскортницы
Легкая атлетика Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение