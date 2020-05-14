«Зажег с девушкой, а она тебя за изнасилование» 

Российский хоккеист Никита Задоров , выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш», рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу» о проблемах, с которыми сталкиваются спортсмены в Америке.

«У спортсменов здесь бывает много проблем. Зажег с какой-то девушкой, а она подаёт на тебя в полицию за изнасилование», — привел пример Задоров.

Он также сообщил, что спортсмены должны следить за тем, что говорят, чтобы не влезть в неприятности.

Защитник вспомнил историю с игроком «Вашингтона» Брэнданом Лейпсиком, которого выгнали из команды после обнародования переписки, в которой он обсуждал жен других игроков.

«Нужно следить за тем, что ты говоришь, ведь ты можешь обидеть чьи-то чувства. Я это тоже поддерживаю. Каждый человек по-другому себя чувствует, и ты должен фильтровать базар. Просто нужно знать, в каком обществе ты живешь. В Америке — это непозволительно», — сказал Задоров.

При этом он выразил мнение, что Лейпсик не был ценным игроком, поэтому клуб от него так просто отказался.