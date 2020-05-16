Овечкин: буду пытаться побить рекорд Гретцки 

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Российский форвард и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил свои шансы побить снайперский рекорд легендарного Уэйна Гретцки

«Побью ли рекорд Гретцки? Не знаю, тяжело сказать. Но я буду пытаться», — сказал Овечкин в совместном эфире в Instagram с рэпером Тимати.

На данный момент Овечкин занимает восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 706 шайбами. На счету Гретцки 894 гола.