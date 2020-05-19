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Комиссар НХЛ: нам бы хотелось завершить сезон 

RT на русском и ещё 7 2 часа назад
Комиссар НХЛ: нам бы хотелось завершить сезон
Фото: Reuters
Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн высказался о ситуации с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
«Нам бы хотелось завершить сезон. Мы бы хотели вручить Кубок Стэнли, самый ценный и исторический трофей во всём спорте. И наши болельщики в подавляющем большинстве говорят, что именно так мы должны поступить. Потому что люди уже эмоционально вложились в этот сезон. Мы слышим от болельщиков, что они безумно хотят вернуться, и мы не воспринимаем это как должное. Именно поэтому мы будем делать так, как советуют медработники. Мы очень хотим, чтобы болельщики вернулись», — приводит слова Беттмена пресс-служба НХЛ.
Он отметил, что все действия лиги будут согласованы, и будут проходить под руководством врачей и государственных органов на всех уровнях.
«Они нам будут говорить, что можно делать, а чего нельзя. Так что масса вещей, с которыми мы столкнёмся, будет происходить под руководством других людей. Будь то доктора или государственные лидеры. Именно поэтому нам приходится составлять множество планов действий на разные ситуации, чтобы быть способными выполнять предписания властей. Думаю, главные лиги и их клубы всё преодолеют и станут сильнее прежнего. Это вопрос времени», — подытожил комиссар лиги.
НХЛ, как и большинство спортивных соревнований в мире, была приостановлена из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что НХЛ может завершить сезон стадией плей-офф на 24 команды.
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Хоккей , Гэри Беттмэн
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