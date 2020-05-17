Умер легенда советского хоккея 

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Умер известный хоккеист Юрий Гомоляко, ветеран советского спорта, отец экс-форварда «Трактора» и магнитогорского «Металлурга» Сергея Гомоляки.

Юрий Гомоляко скончался 16 мая на 74-м году жизни, сообщает сайт челябинского «Трактора»

Он воспитанник команды «Восход», в которой выступал вместе с Владимиром Шабуниным и Анатолием Картаевым.

«В Уфе Юрий Петрович Гомоляко поставил на лёд своего сына. Когда Сергею исполнилось 15 лет, Гомоляко-старшего пригласили работать тренером в челябинской школе высшего спортивного мастерства. Так вся семья вернулась в Челябинск. Юрий Петрович Гомоляко бывал практически на всех играх «Трактора», следил за игрой сына. Отец в жизни хоккеиста всегда самый строгий судья», — говорится в некрологе.

Спортивная общественность России выразила глубочайшие соболезнования семье, родственникам и друзьям Юрия Петровича.