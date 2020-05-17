Умер легенда советского хоккея 

Умер известный хоккеист Юрий Гомоляко, ветеран советского спорта, отец экс-форварда «Трактора» и магнитогорского «Металлурга» Сергея Гомоляки.
Юрий Гомоляко скончался 16 мая на 74-м году жизни, сообщает сайт челябинского «Трактора».
Он воспитанник команды «Восход», в которой выступал вместе с Владимиром Шабуниным и Анатолием Картаевым.
В сезоне 1968-1969 года Гомоляко играл за чебаркульскую «Звезду» Его партнерами были Валерий Харламов и Александр Гусев. Гомоляко выступал с ними в одном звене. Затем спортсмен перешел в уфимский «Салават Юлаев», где провел восемь сезонов.
«В Уфе Юрий Петрович Гомоляко поставил на лёд своего сына. Когда Сергею исполнилось 15 лет, Гомоляко-старшего пригласили работать тренером в челябинской школе высшего спортивного мастерства. Так вся семья вернулась в Челябинск. Юрий Петрович Гомоляко бывал практически на всех играх «Трактора», следил за игрой сына. Отец в жизни хоккеиста всегда самый строгий судья», — говорится в некрологе.
Спортивная общественность России выразила глубочайшие соболезнования семье, родственникам и друзьям Юрия Петровича.