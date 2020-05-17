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Экс-хоккеист «Витязя» Мирасти стал вождём племени индейцев 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Экс-хоккеист «Витязя» стал вождём племени индейцев
Фото: РИА Новости
Бывший тафгай «Витязя» Джон Мирасти рассказал, как переживает пандемию коронавируса.
«Я являюсь вождём нашего племен индейцев, потому провожу много времени, проверяя людей общины. Много занимался охотой и рыбалкой, добывая людям мясо для еды. Проверяем наших старейшин, помогаем им, если это необходимо. Также я много времени проводил на ранчо, работая с лошадьми, ремонтируя заборы и загоны. Мои дети становятся настоящими всадниками», — цитирует Мирасти Sports.kz 
Канадец провёл два сезона в Континентальной хоккейной лиге, выступая сначала за «Витязь», а затем за казахсктанский «Барыс».
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Хоккей , Джон Мирасти , ЦСКА
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