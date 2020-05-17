Экс-хоккеист «Витязя» стал вождём племени индейцев

Бывший тафгай «Витязя» Джон Мирасти рассказал, как переживает пандемию коронавируса.

«Я являюсь вождём нашего племен индейцев, потому провожу много времени, проверяя людей общины. Много занимался охотой и рыбалкой, добывая людям мясо для еды. Проверяем наших старейшин, помогаем им, если это необходимо. Также я много времени проводил на ранчо, работая с лошадьми, ремонтируя заборы и загоны. Мои дети становятся настоящими всадниками», — цитирует Мирасти Sports.kz

Канадец провёл два сезона в Континентальной хоккейной лиге, выступая сначала за «Витязь», а затем за казахсктанский «Барыс».