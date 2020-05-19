Игрок «Спартака» перешёл в возглавляемый отцом «Ак Барс»

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Нападающий хоккейного клуба «Спартак» Александр Квартальнов покинул систему московской команды, сообщает пресс-служба «красно-белых».

Квартальнов-младший выступал за «Спартак» в сезоне-2019/20 в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Сыграл 28 матчей и набрал 5 (2+3) очков.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лауреатов сезона-2019/20 в командных и индивидуальных номинациях. Обладатели призов были выбраны по итогам регулярного чемпионата, так как розыгрыш Кубка Гагарина был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, писалNEWS.ru.