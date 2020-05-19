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Форвард «Спартака» перешёл в «Ак Барс», возглавляемый отцом 

News.ru и ещё 7 9 часов назад
Игрок «Спартака» перешёл в возглавляемый отцом «Ак Барс»
Фото: МХК «Спартак» Москва/vk.com
Нападающий хоккейного клуба «Спартак» Александр Квартальнов покинул систему московской команды, сообщает пресс-служба «красно-белых».
17-летний форвард переходит в казанский «Ак Барс», главным тренером которого является его отец Дмитрий Квартальнов. «Спартак» получит денежную компенсацию.
Квартальнов-младший выступал за «Спартак» в сезоне-2019/20 в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Сыграл 28 матчей и набрал 5 (2+3) очков.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лауреатов сезона-2019/20 в командных и индивидуальных номинациях. Обладатели призов были выбраны по итогам регулярного чемпионата, так как розыгрыш Кубка Гагарина был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, писалNEWS.ru.
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Хоккей , Дмитрий Квартальнов , ХК Ак Барс , Спартак
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