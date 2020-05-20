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Третьяк рассказал о разговоре с Путиным о хоккее 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Третьяк рассказал о разговоре с Путиным
Фото: ТАСС
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал об одном из своих разговоров с Владимиром Путиным.
Беседа состоялась до того, как в 2008 году сборная России выиграла чемпионат мира в Канаде.
«Когда меня к президенту вызвали и спросили, чего это мы за 15 лет с 1993 года чемпионами мира не становились, я ответил — ну, так-то и так-то. Он сказал: ну давайте, хоккей забирайте. Мне не победы нужны, мне россиян объединить надо», — приводит слова Третьяка «Русская планета».
Ранее сообщалось, что стали известны соперники сборной России по хоккею на ЧМ-2021.
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Хоккей , Владислав Третьяк , Владимир Путин , СБОРНАЯ РОССИИ
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