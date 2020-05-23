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Ковальчук отказался призывать людей остаться дома, помня детство в хрущёвке 

News.ru 4 часа назад
Ковальчук отказался призывать людей остаться дома
Фото: ТАСС
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Илья Ковальчук заявил, что, помня детство в хрущёвке, отказался публиковать в соцсетях призывы к соблюдению режима самоизоляции в России.
Я вспоминаю детство — мы жили в двухкомнатной квартире пятиэтажной хрущевки. Как я могу просить людей больше двух месяцев оставаться в такой обстановке? Тем более, когда кончаются деньги, и трудно купить молоко и хлеб, — сказал хоккеист.
Признание Ковальчука появилось на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Как писал NEWS.ru, в феврале 2020 года 36-летний Ковальчук перешёл в вашингтонский клуб из «Монреаль Канадиенс». Он начал выступать под любимым 17-м номером.
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Хоккей , Илья Ковальчук
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