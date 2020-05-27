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Сезон НХЛ будет возобновлен 

Газета.Ru и ещё 31 34 минуты назад
В НХЛ готовы объявить о возобновлении сезона
Фото: РИА Новости
Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн выступил с заявлением относительно возобновления сезона-2019/2020, передает "Чемпионат".
Он подтвердил, что розыгрыш, приостановленный из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен. О точных сроках возобновления сезона будет известно позже, тогда как тренировочные лагеря начнутся не раньше июля.
Что же касается регулярного чемпионата, то он досрочно завершен. В плей-офф сыграют 24 клуба, имеющие на момент остановки "регулярки" наибольший процент побед. Как итог, вне Кубка Стэнли остались "Оттава Сенаторз", "Детройт Ред Уингз", "Баффало Сэйбрз", "Нью-Джерси Дэвилз", "Лос-Анджелес Кингз", "Сан-Хосе Шаркс" и "Анахайм Дакс".
Отмечается, что четыре лучших команды из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. Таким образом клубы изменят номер посева в плей-офф. Остальные же команды, параллельно круговому турниру, сыграют серии до трех побед. Победители данных противостояний попадут в первый раунд плей-офф к первым четырем сеяным от своих конференций.
Затем розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате.
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Хоккей , Прочее , Гэри Беттмэн
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