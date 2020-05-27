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Бобровский вошел в топ-5 разочарований сезона НХЛ 

Газета.Ru и ещё 3 35 минут назад
Бобровский вошел в топ-5 разочарований сезона НХЛ
Фото: Reuters
Российский голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский вошел в топ-5 разочарований сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии портала The Hockey Writers.
Бобровский прошлым летом перешел во "Флориду" из "Коламбус Блю Джекетс". В 50 матчах прошедшего сезона он одержал 23 победы.
В список разочарований досрочно завершенного регулярного чемпионата также вошли Джефф Скинннер, Пи-Кей Суббан, Мэтт Дюшен, Алекс Гальченюк.
26 мая стало известно, ч то НХЛ приняла решение завершить регулярный чемпионат и возобновить сезон сразу с плей-офф, где сыграют 24 команды.
Ранее сообщалось, что голкипер "Рейнджерс" Шестеркин не ждет высокого качества игры в плей-офф НХЛ.
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