Бобровский вошел в топ-5 разочарований сезона НХЛ 

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Российский голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский вошел в топ-5 разочарований сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии портала The Hockey Writers.

Бобровский прошлым летом перешел во "Флориду" из "Коламбус Блю Джекетс". В 50 матчах прошедшего сезона он одержал 23 победы.

Алекс Гальченюк. В список разочарований досрочно завершенного регулярного чемпионата также вошли Джефф Скинннер, Пи-Кей Суббан, Мэтт Дюшен

26 мая стало известно, ч то НХЛ приняла решение завершить регулярный чемпионат и возобновить сезон сразу с плей-офф, где сыграют 24 команды.

Ранее сообщалось, что голкипер "Рейнджерс" Шестеркин не ждет высокого качества игры в плей-офф НХЛ.