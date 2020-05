Овечкин сообщил о радостном событии в семье

View this post on Instagram

Спасибо тебе, моя любимая @nastyashubskaya за нашего очаровательного малыша!я самый счастливый!я вас очень люблю!Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!❤️❤️❤️🙏🏻🙏🏻❤️❤️❤️