Панарин порассуждал о больших зарплатах в хоккее 

Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин высказался о разнице между Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).

Спортсмен отметил, что за океаном деньги зарабатываются, тогда как в КХЛ денежные средства вкладываются.

"Думаю, если спорт сам по себе не прибылен, то нет смысла платить много игрокам… Это благотворительность. Однако если спорт работает как бизнес-модель и генерирует прибыль, тогда мы, как сотрудники, можем получать большой доход.

Я не уверен, что в России спортивная индустрия работает как бизнес-модель. Если же руководство того или иного клуба преследует цель достижения определенных результатов, они могут инвестировать деньги из своих средств", — приводит слова хоккеиста Forbes.ru.

Ранее российский вратарь стал лучшим по проценту отраженных бросков в НХЛ.