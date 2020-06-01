Жена Овечкина показала фото из роддома

Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала фотографию на своей странице в социальной сети Instagram, на которой продемонстрировала, как выглядит после родов. Подписчики восхитились её красотой и ухоженностью.

Дочь актрисы Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского родила своему супругу второго ребёнка. Она подписала фото, сделанное после рождения сына, словами благодарности к родным и близким людям, а также отметила своего врача, который принимал роды.

Мы безмерно благодарны всем за поздравления, за ваши пожелания, за тёплые слова! Их какое-то невероятное количество, — сообщила Анастасия Шубская в Instagram.

Она также опубликовала фото уже после выписки из роддома. На фотографии старший сын знакомится со своим только что родившимся младшим братом.

Ранее NEWS.ru писал, что хоккеист Александр Овечкин поделился фото, на котором изображена его супруга с новорождённым сыном. Он сообщил, что сына решили назвать Ильёй.