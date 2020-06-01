Жена Овечкина показала фото из роддома

Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала фотографию на своей странице в социальной сети Instagram, на которой продемонстрировала, как выглядит после родов. Подписчики восхитились её красотой и ухоженностью.
Как можно быть такой красивой, когда только родила? — прокомментировала фото российская олимпийская чемпионка Ульяна Донскова.
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Мы безмерно благодарны всем за поздравления, за ваши пожелания, за тёплые слова! Их какое то невероятное количество😍И, конечно, в который раз, я хочу сказать спасибо нашей замечательной Марьяне, нашему уникальному, гениальному доктору @mbubucea! Я убежденна, что вы нам посланы Богом!🙏🏻Знаю, что и так говорю это при каждой встрече😂 но решила ещё раз признаться вам в любви и здесь☺️❤️
Дочь актрисы Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского родила своему супругу второго ребёнка. Она подписала фото, сделанное после рождения сына, словами благодарности к родным и близким людям, а также отметила своего врача, который принимал роды.
Мы безмерно благодарны всем за поздравления, за ваши пожелания, за тёплые слова! Их какое-то невероятное количество, — сообщила Анастасия Шубская в Instagram.
Она также опубликовала фото уже после выписки из роддома. На фотографии старший сын знакомится со своим только что родившимся младшим братом.
А мы уже дома. Ну что может быть милее? — прокомментировала Анастасия Шубская.
Ранее NEWS.ru писал, что хоккеист Александр Овечкин поделился фото, на котором изображена его супруга с новорождённым сыном. Он сообщил, что сына решили назвать Ильёй.