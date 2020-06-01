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«Избивают людей»: девушка Сергачева о протестах в США 

Павел Тиунов 5 часов назад
«Избивают людей»: девушка Сергачева о протестах в США
Фото: Instagram
В США участники акций, выступающие против насилия по отношению к чернокожим гражданам, крушат всё вокруг и избивают ни в чем не повинных людей, заявила девушка российского хоккеиста, выступающего за команду «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва Елизавета. Её слова цитирует «Спорт-Экспресс».
Ранее, как сообщал «Рамблер», жители города Миннеаполис (штат Миннесота, США) вышли на акцию протеста после того, как местный полицейский во время задержания задушил чернокожего мужчину. Протестующие призвали власти прекратить полицейский произвол в отношении афроамериканского населения. Примеру протестующих в Миннеаполисе последовали жители других американских городов. В результате митинги переросли в погромы. В Вашингтоне на фоне происходящих в стране событий были мобилизованы войска Национальной гвардии.
Сергачёв вместе с Елизаветой в настоящее время находится во Флориде. По словам девушки, накануне в городе также прошли протесты, которые закончились беспорядками. Она подчеркнула, что местные предприниматели попытались избежать убытков, заранее закрыв витрины магазинов.
«Протесты вылились в какую-то жесть. Начали избивать людей, все крушить. Очень грустная ситуация», — заявила Елизавета.
Она отметила, что протестующие «почему-то» уверены, что несправедливость можно исправить насилием, отчего ей становится «еще грустнее».
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Хоккей , Михаил Сергачев
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