«Избивают людей»: девушка Сергачева о протестах в США 

В США участники акций, выступающие против насилия по отношению к чернокожим гражданам, крушат всё вокруг и избивают ни в чем не повинных людей, заявила девушка российского хоккеиста, выступающего за команду «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва Елизавета. Её слова цитирует «Спорт-Экспресс».

Ранее, как сообщал «Рамблер», жители города Миннеаполис (штат Миннесота, США) вышли на акцию протеста после того, как местный полицейский во время задержания задушил чернокожего мужчину. Протестующие призвали власти прекратить полицейский произвол в отношении афроамериканского населения. Примеру протестующих в Миннеаполисе последовали жители других американских городов. В результате митинги переросли в погромы. В Вашингтоне на фоне происходящих в стране событий были мобилизованы войска Национальной гвардии.

Сергачёв вместе с Елизаветой в настоящее время находится во Флориде. По словам девушки, накануне в городе также прошли протесты, которые закончились беспорядками. Она подчеркнула, что местные предприниматели попытались избежать убытков, заранее закрыв витрины магазинов.

«Протесты вылились в какую-то жесть. Начали избивать людей, все крушить. Очень грустная ситуация», — заявила Елизавета.

Она отметила, что протестующие «почему-то» уверены, что несправедливость можно исправить насилием, отчего ей становится «еще грустнее».