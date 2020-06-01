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«Догонялки». Панин уехал на роликах от собаки 

Чемпионат.com 4 часа назад
Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин показал, как на роликах играет с собакой. «Догонялки», — подписал видео Панин.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате». В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 34-летний хоккеист принял участие в 34 матчах, записав на свой счёт 5 (1+4) очков при показателе полезности «+17» и 121 минуте штрафного времени. Защитник проводил на площадке 17 минут 16 секунд за матч. В пяти встречах Кубка Гагарина на его счету одна заброшенная шайба и одна результативная передача при показателе полезности «+3.
Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, Кубок Гагарина разыгран не будет. Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
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Хоккей , Григорий Панин
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