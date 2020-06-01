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Хоккеист Кагарлицкий вернулся в московское «Динамо» 

ТАСС и ещё 9 6 часов назад
Хоккеист Кагарлицкий вернулся в московское «Динамо»
Фото: ТАСС
Нападающий Дмитрий Кагарлицкий в результате обмена перешел из петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА в московское "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.
В обратном направлении проследуют три победителя Мирового кубка вызова 2019 года в составе юниорской сборной России — форварды Даниила Лазутин и Никита Чибриков, а также защитник Павел Минтюков.
"Важно, что в этом трансфере, помимо клубов, был заинтересован и сам хоккеист, — сказал генеральный директор "Динамо" Евгений Кровопусков. — Мы общались с Дмитрием и быстро пришли к договоренности о пересмотре его действующего контракта. Решение включить в сделку трех молодых воспитанников школы далось нелегко. Мы непременно будем следить за их карьерой".
"Будут ли еще трансферы в ближайшее время? Тяжело сказать, скорее нет, чем да. Мы сохранили костяк команды и сделали точечные приобретения. При этом работа на трансферном рынке не заканчивается", — добавил гендиректор.
Кагарлицкий перешел в СКА из "Динамо" перед стартом сезона-2019/20, проведя за петербургский клуб в регулярном чемпионате 36 матчей и набрав 15 очков (4 шайбы + 11 передач). За "Динамо" игрок провел один сезон (2018/19), также в КХЛ он выступал за подмосковный "Атлант" (2006-2010), новокузнецкий "Металлург" (2011-2013), "Донбасс" (2013-2014) и "Северсталь" (2014-2018). Кагарлицкий является шестикратным участником Матча звезд Континентальной хоккейной лиги.
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Комментарии
Хоккей , Дмитрий Кагарлицкий , Металлург , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ , СКА
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