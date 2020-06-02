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Российский игрок НХЛ осудил высказывания россиян о беспорядках в США 

Lenta.ru и ещё 8 2 часа назад
Российский игрок НХЛ осудил россиян
Фото: Reuters
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров в Instagram прокомментировал беспорядки в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Задоров осудил расизм во всех его проявлениях и обратил внимание на высказывания россиян о ситуации в США. Он заявил, что его расстраивают «подленькие тычки».
«Грустно видеть, как свое достоинство они готовы поменять на возможность подачки, как они отчаянно пытаются пропиариться на большой трагедии, да еще и подлить масла в огонь», — написал хоккеист.
31 мая российский тренер Андрей Назаров в интервью «Championat.com» раскритиковал беспорядки в США.
«Людей избивают, лупят дубинками, разгоняют демонстрантов газом. Идет грабеж магазинов. Очень удивлен, почему молчат наши энхаэловские правдорубы. Почему они замолчали?» — задался вопросом Назаров.
Задоров переехал в Северную Америку, будучи юниором. В 2013 году он заключил контракт с клубом НХЛ «Баффало Сейбрс». За «Колорадо» хоккеист выступает с 2015-го.
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Комментарии
Хоккей , Прочее , Андрей Назаров , Никита Задоров , Чемпионат.com
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