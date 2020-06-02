Овечкин обратился к жителям США

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о беспорядках в США, которые были вызваны гибелью Джорджа Флойда.

"Нам очень важно уважать и любить друг друга вне зависимости от того, как мы выглядим! Мы должны уметь слушать и делать изменения. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности… Заботьтесь друг о друге и о своей семье", — написал хоккеист в своем Twitter.

25 мая в Миннеаполисе полицейские задержали Флойда при попытке расплатиться в магазине поддельным чеком. На него надели наручники и повалили на землю, после чего один из полицейских прижал его шею коленом и оставался в таком положении около девяти минут.

Флойд не оказывал сопротивления и говорил о том, что не может дышать, однако сотрудники правоохранительных органов проигнорировали его крики. Пострадавший впоследствии скончался в больнице. После трагедии в США начались акции протеста. Беспорядки проходят в 22 городах страны.