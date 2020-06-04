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Фетисов рассказал об игре в хоккей с Путиным 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Фетисов рассказал об игре в хоккей с Путиным
Фото: ТАСС
Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал об игре в хоккей с президентом России Владимиром Путиным, передает Deutsche Welle.
Фетисов отметил, что матчи с чиновниками — это просто игра на льду, а все остальное обсуждается позже. Одной из важных тем, согласно его словам, является то, как построить больше катков и дать возможность заниматься детям из бедных семей.
"Путин в 58 лет впервые встал на коньки. Он сказал мне: "Слушай, я до этого не знал, что это такая радость!". Я его поставил на коньки. Готов любого политика поставить на коньки, в том числе того же Трампа. Думаю", — заявил Фетисов.
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Хоккей , Владимир Путин , Вячеслав Фетисов , Госдума , Deutsche Welle
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