Фетисов рассказал об игре в хоккей с Путиным 

Фетисов отметил, что матчи с чиновниками — это просто игра на льду, а все остальное обсуждается позже. Одной из важных тем, согласно его словам, является то, как построить больше катков и дать возможность заниматься детям из бедных семей.

"Путин в 58 лет впервые встал на коньки. Он сказал мне: "Слушай, я до этого не знал, что это такая радость!". Я его поставил на коньки. Готов любого политика поставить на коньки, в том числе того же Трампа. Думаю", — заявил Фетисов.