Тренер «Динамо» Крикунов высказался о Дацюке 

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов высказался о нападающем екатеринбургского "Автомобилиста" Павле Дацюке. Об этом сообщают "Известия".
По его словам, бывший форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт Ред Уингз" продолжает тренироваться из-за огромной любви к хоккею, а не ради материальных благ.
"С самого начала его карьеры был виден огромный потенциал, который не реализовался бы, если бы он не работал так усердно, как он это делает на протяжении всей карьеры", — сказал Крикунов.