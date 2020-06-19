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СКА обменял шесть хоккеистов в «Сочи» на Алтыбармакяна 

ТАСС и ещё 8 2 часа назад
СКА обменял шесть хоккеистов в «Сочи» на Алтыбармакяна
Фото: ТАСС
Петербургский СКА в результате обмена с "Сочи" получил права на нападающего Андрея Алтыбармакяна и денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба СКА.
"Сочи" в результате обмена получил Игоря Руденкова, Павла Кукштеля, Кирилла Петькова, Даниила Огирчука, Даниила Мироманова и Георгия Солянникова.
Алтыбармакян в минувшем, досрочно завершенном сезоне принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата и набрал 17 (6 голов + 11 передач) очков.
Форварду 21 год, он является воспитанником системы СКА, за основную команду выступал в 2017-2018 годах. На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2017 года был выбран в третьем раунде "Чикаго" под общим 70-м номером.
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Хоккей , Даниил Мироманов , Георгий Солянников , Андрей Алтыбармакян , Игорь Руденков , Кирилл Петьков , Павел Кукштель , СКА
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