НХЛ объявила дату проведения драфт-лотереи 

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) в заявлении на официальном сайте объявила, что определилась с датой проведения драфт-лотереи. Мероприятие пройдет 26 июня.

Драфт-лотерея представляет собой три жеребьевки, в которой примут участие семь команд, не сумевших квалифицироваться в плей-офф. Это "Детройт Ред Уингз", "Оттава Сенаторз", "Лос-Анджелес Кингз", "Анахайм Дакс", "Нью-Джерси Дэвилз", "Баффало Сейбрз" и "Сан-Хосе Шаркс".

Лучшие шансы на победу в лотерее у "Детройта" (18,5%), худшие — у "Баффало" (6,5%).

Ранее сообщалось, что НХЛ сократила список городов, которые могут принять плей-офф.