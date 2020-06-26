На хоккеиста московского «Динамо» завели дело

На хоккеиста московского "Динамо" Андрея Сергеева завели уголовное дело, передает БИЗНЕС Online.
Следственный отдел Нижнекамского УМВД предъявил хоккеисту Сергееву, а также Денису Переславцеву и Андрею Артемьеву обвинение в самоуправстве. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
По версии УМВД, в сентябре фигуранты дела "самовольно и вопреки законным требованиям" захватили барбершоп.
Следствие уверено, что захват произошел потому, что владелец парикмахерской Андрей Белоусов задолжал Сергееву 285 тысяч рублей. Долг копился несколько лет, а когда пришло время отдавать деньги, оказалось, что Белоусов сделать этого не может.
В составе молодежной сборной России Сергеев выигрывал молодежный чемпионат мира 2011 года.
Ранее сообщалось о том, что омский "Авангард" начнет готовиться к сезону в Балашихе.