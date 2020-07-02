Иномарка хоккеиста Анисина снесла столб электропередач

Иномарка российского хоккеиста Михаила Анисина снесла столб электропередач в селе Козлово Тверской области, сообщает Telegram-канал LIFE Shot.

По информации источника, водитель скрылся с места ДТП, оставив в багажнике хоккейные клюшки. Неизвестно, управлял ли автомобилем сам игрок. Родные спортсмена не знают, кто был за рулем транспортного средства. Также они заявили, что владелец иномарки уехал в Москву по важным делам.

В минувшем сезоне Анисин выступал Высшей хоккейной лиги Анисин за "Хумо". Он принял участие в 34 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 20 (6+14) очков.

Ранее итальянская футболистка "Риоццезе" Арианна Вароне погибла в ДТП в возрасте 21 года.