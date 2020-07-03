Московский ЦСКА признан чемпионом России по хоккею в минувшем сезоне, который был досрочно завершён на стадии плей-офф.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Отмечается, что места в итоговой таблице распределяются с учётом результатов первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата.
ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ и вышел в полуфинал Западной конференции.
Вице-чемпионами стали казанский «Ак Барс» и петербургский СКА, а бронзовым призёром — московское «Динамо».
Сезон был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса
Ранее сообщалось, что хоккеист Николай Голдобин подписал двухлетний контракт с ЦСКА.