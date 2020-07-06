«Ак Барс» продлил контракт с Квартальновым 

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Президент казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" Наиль Маганов заявил, что команда продлила контакт с главным тренером Дмитрием Квартальновым.

Клуб активировал опцию продления соглашения, которое было подписано в июне 2019 года.

По словам Маганова, команда показала хороший результат под руководством специалиста.

"Хорошую игру по ходу чемпионатов показывали и клубы системы — "Барс" и "Ирбис", это тоже связано с работой Дмитрия Вячеславовича и его штаба. В этой связи наше трудовое соглашение автоматически продлено на следующий сезон", — цитирует функционера ТАСС.

В досрочно завершенном сезоне "Ак Барс" занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции, а в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в серии со счетом 4-0.

Ранее сообщалось, что казанский клуб был признан серебряным призером чемпионата России.