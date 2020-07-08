Телегин утаил при разводе квартиру за 30 миллионов

Супруг певицы Пелагеи хоккеист Иван Телегин во время развода скрыл от суда факт приобретения им в браке квартиры стоимостью 30 миллионов рублей, а также присвоил себе автомобиль «Бентли» стоимостью 16 миллионов рублей. Об этом изданию Starhit рассказал помощник адвоката артистки.

Собеседник журналистов подчеркнул, что Пелагея намерена отстоять в суде право на алименты для общей с Телегиным дочери Таисии. Отмечается, что спортсмен перестал участвовать в воспитании ребенка и помогать артистке материально. Ответной реакцией хоккеиста стало намерение разделить совместно нажитое с певицей имущество: квартиру за 80 миллионов рублей, приобретенную на деньги матери Пелагеи, а также дом за 54 миллиона рублей, находящийся в ипотеке.

При этом, уверяет помощник адвоката певицы, Телегин утаил от суда, что, будучи в браке с артисткой, приобретал квартиру за 30 миллионов рублей. Впоследствии дорогостоящая недвижимость была продана, а деньги исчезли. Кроме того, хоккеист якобы присвоил автомобиль «Бентли» стоимостью 16 миллионов рублей, приобретенный в том числе на деньги от продажи «Мерседеса» Пелагеи. Юрист подчеркнул, что в настоящее время на престижной иномарке ездит нова возлюбленная Телегина Мария Гончар

«Большая часть семейного имущества была умышленно сокрыта им (Телегиным) от раздела. Нами подготовлен встречный иск по разделу имущества», — цитирует издание слова своего собеседника.

Помощник адвоката также отметил, что Телегин заявил о требовании сделать бракоразводный процесс закрытым.