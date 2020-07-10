Российский хоккеист скончался в 23 года 

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Нападающий хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий умер во время тренировочных сборов команды, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федерации хоккея России. Спортсмену было 23 года.

Трагедия произошла 10 июля. Утром Крутий, как обычно, вышел на тренировку, однако в процессе почувствовал сильное недомогание. Штатный врач команды оказал хоккеисту первую помощь и вызвал «скорую». Крутия госпитализировали. Спустя несколько часов он скончался в реанимации.

«Предварительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии», — говорится в сообщении.

Представители Федерации хоккея России выразили родным, близким и знакомым спортсмена глубокие соболезнования в связи с утратой.